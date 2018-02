CORPO PERFETTO: PER LEI E PER LUI. La ragazza perfetta come la vedono i maschi. Le donne vogliono la ragazza magrolina, niente gambe e seni formosi, una bambola, direi. Niente male. Tuttavia, da maschio, devo ammettere che noi uomini vogliamo la ragazza perfetta con un chiletto distribuito qua e la'. Tutti e due, comunque, maschi e femmine, meritano applausi. Il corpo perfetto e' un corpo veramente "perfetto". Come mostrano le illustrazioni, la donna preferisce i capelli della duchessa di Cambridge, il volto di Cara Delevingner, il seno di Jennifer Aniston, i fianchi di Emma Watson le gambe della McPherson. Gli uomini, invece, preferiscono i capelli di Scarlett Johannson, il volto di Megan Fox, il seno (florido) di Kim Kardashan, i fianchi di Kelly Brook, le gambe di Rosie Whakeley. Devo dire altro? Ammirate le illustrazioni.

Benny Manocchia