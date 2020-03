Coronavirus. Salgono a cinque i contagi ma l'Abruzzo e' regione fuori 'cluster'

CORONAVIRUS SALGONO A CINQUE I CASI IN ABRUZZO. Ieri sera e’ arrivata la conferma della positività al Covid-19 per uno speleologo del Soccorso Alpino residente a San Giovanni Teatino rientrato da Vicenza. L’uomo è ricoverato in isolamento presso il reparto malattie infettive dell’Ospedale di Pescara.

Gli altri casi sono il bancario di Brugherio trovato positivo mentre stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella residenza estiva di Roseto degli Abruzzi e la ricercatrice lombarda tornata all'Aquila per sostenere l'esame di abilitazione professionale.