Coppa Italia: il Pescara parte con il piede giusto: 2-0 all'Olbia

Il Pescara batte 2-0 l'Olbia nel match di Coppa Italia disputato ieri sera all'Adriatico e superando così il primo turno. Vittoria matura nella ripresa dopo l'ingresso di Galano, subentrato a Bocic, che deve solo buttare il pallone in rete su assist di Pompetti. A chiudere la contesa dopo appena cinque minuti ci ha pensato Cancellotti.

In avvio meglio i sardi, pericolosi con Biancu dopo 11’ (palla deviata in angolo) e al 22’, quando Di Gennaro nega all’ultimo istante la gioia del gol a Udoh, opponendosi coi piedi. Un minuto dopo Ciocci interviene in due tempi sulla conclusione di De Marchi. Alla mezz'ora ripartenza dei padroni di casa con D’Ursi che serve sulla corsa Zappella: cross di destro e colpo di testa in avvitamento sempre di D’Ursi alto sulla traversa. Poco prima dello scadere Zappella crossa dalla destra, De Marchi trova il tempo giusto e di testa impegna ciocci che manda in angolo.

Nel secondo tempo ci prova dopo Memushaj di testa: Ciocci si oppone. Quindi occasione per Pompetti (12’) con palla fuori d’un soffio. Il duello si ripete dopo centoventi secondi ma senza conseguenze per gli isolani. Crescono i padroni di casa: al 26’ Galano sblocca il punteggio appoggiando il pallone in rete, dopo l’imbeccata di Pompetti. La reazione isolana stenta, anzi al 30’ Ciocci evita il raddoppio su Zappella, ma nulla può sul raddoppio firmato Cancellotti al 32’ di testa. Di fatto il match dell’Adriatico-Cornacchia si chiude qui, con Canzi e Auteri che utilizzano i minuti restanti per dare spazio a chi, inizialmente, è rimasto in panchina. La gara si chiude dopo 3′ di recupero con Ciocci che evita il 3-0 su Marlilungo. Successo importante per i biancazzurri che staccano così il pass per il prossimo turno dove incontreranno la vincente della sfida Grosseto Campobasso.

Pescara-Olbia 2-0 (Galano 71’, Cancellotti 76’)

Pescara: Di Gennaro; D’Ursi (78′ Marilungo), Memushaj (78′ Busellato), Zappella, Drudi, Pompetti, Cancellotti, Bocic (62’ Galano), Nzita (84’ Veroli), De Marchi (62’ Di Grazia), Frascatore. A disposizione: Sorrentino, Rasi, Illanes, Valdifiori, Ferrari, Ingrosso, Chiarella. All. G. Auteri.



Olbia: Ciocci; Arboleda, Emerson, Boccia, Travaglini (77’ Pisano); Giandonato (Occhioni 77’), Lella (84’ Glino), Chierico (62’ La Rosa); Biancu (84’ Belloni); Ragatzu, Udoh. A disposizione: Van der Want, Renault, Demarcus, Pinna. All. M. Canzi.

Arbitro: Leone di Barletta; assistenti: Cecchi di Roma 1 e Cataneo di Foggia; quarto uomo: Petrella di Viterbo

Note: recupero 0’ e 3’, ammoniti: Drudi, Frascatore, Cancellotti (P), Emerson, Ragatzu (O).

Foto: pagina Facebook Pescara Calcio