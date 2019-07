Controlli straordinari: bloccata auto con fucili e pistole rubate

CONTROLLI STRAORDINARI: BLOCCATA AUTO CON FUCILI E PISTOLE RUBATI A BORDO. Durante un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto nell’ambito del rafforzamento dell’azione di prevenzione e repressione dei reati sulla fascia costiera nord della provincia, sono stati arrestati R.P. (37) e T.A. (45), entrambi residenti a Castellalto (TE), poiché responsabili di furto di armi all’interno di un’abitazione di Giulianova.

L’autovettura su cui viaggiano è stata fermata per un controllo: dalla perquisizione i poliziotti hanno potuto rinvenire, ben celati nel portabagagli, 4 fucili da caccia, 2 pistole semiautomatiche calibro rispettivamente 6.35 e 7.65 ed una pistola lanciarazzi, il tutto regolarmente denunciato dal legittimo proprietario.

I malviventi sono stati trovati in possesso anche di una mazza in legno da baseball e un coltello a serramanico e, per tale motivo, oltre che per il furto delle armi, sono stati denunciati anche per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Condotti in Questura, con l’ausilio di unità del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica e condotti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e rito direttissimo, previsti nella mattinata odierna.

Il personale della Squadra Mobile prosegue attivamente nelle indagini per individuare eventuali basisti e la destinazione delle armi.

Redazione Independent