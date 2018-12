Controlli al Canapa Store di Pescara: sequestrati 37 Kg di "fumo", una persona arrestata

PESCARA, CONTROLLI NEI CANAPA STORE: SEQUESTRO DI 36 KG DI DROGA E UN ARRESTO. La notizia è un fulmine a ciel sereno. La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 36,8 kg di stupefacente (hashish e marijuana), denunciato 2 responsabili di un'esercizio commerciale in pieno centro, di cui 1 è stato tratto in arresto. Secondo la nota delle Fiamme Gialle "lo stupefacente di elevato principio attivo, una volta immesso in consumo sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 400.000 euro.".

Di seguito il comunicato stampa inviato alle redazioni giornalistiche:

L’operazione è il risultato di un controllo effettuato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di un esercizio commerciale (c.d grow shop o canapa store) sito nel pieno centro di Pescara e dedito alla vendita dei nuovi prodotti c.d. legali, derivati dalla canapa e di gran voga negli ultimi mesi.

Nel corso del controllo sono state rinvenute in vendita oltre 400 confezioni contenenti infiorescenze di canapa (cd. “canapa light”) del peso complessivo di oltre un chilogrammo, e di queste, ben 230 (quindi oltre la metà delle confezioni in vendita), dai test speditivi sono risultate contenere sostanza con valori di principio attivo (THC) superiori ai limiti consentiti, quindi di fatto stupefacente illegale.

Ma soprattutto, nel corso del controllo si riusciva a scoprire un magazzino in uso all’esercizio commerciale e nei pressi dello stesso, ove all’esito della perquisizione, si rinveniva occultato un considerevole quantitativo di hashish, confezionato in panetti da 2 kg e da 1 kg. per complessivi 33,800 kg., e di marijuana, pari a circa 2 kg., oltre a materiale atto al confezionamento.

All’esito si è proceduto alla segnalazione all’A.G. dei due soci dell’esercizio commerciale, uno dei quali tratto in arresto, presso il suddetto magazzino.

Il sequestro operato fornirà lo spunto ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara per l’esecuzione di approfondimenti, finalizzati ad individuare la provenienza della sostanza stupefacente nonché per proseguire il ciclo di controlli in atto, utili ad individuare ulteriori store che possano porre in essere tale “redditizia” attività illecita.