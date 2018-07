Contrabbando di gasolio dall'Est europa fino a Montesilvano. Due denunce

GUARDIA DI FINANZA PESCARA: SEQUESTRATI 28.000 LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO ED UN’AUTOCISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI. I militari della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività di contrasto al contrabbando e all’evasione delle accise gravanti sui prodotti petroliferi, hanno sottoposto a sequestro un’autocisterna adibita al trasporto di prodotto petrolifero, unitamente al suo carico corrispondente a circa 28.000 litri di gasolio per autotrazione, scortato da documentazione falsa e presumibilmente proveniente dall’Est europeo. L’attività è scaturita da un controllo stradale operato dai militari nell’ambito del pattugliamento economico del territorio con particolare riferimento al settore delle accise. Il conducente del mezzo, un pugliese di 36 anni, è stato controllato mentre scaricava tranquillamente il gasolio di contrabbando con un’autocisterna presso un distributore a Montesilvano e a richiesta, esibiva un documento di accompagnamento della merce, che destava, da subito, più di un sospetto nella pattuglia intervenuta. Ed infatti, i successivi approfondimenti investigativi condotti anche a messo banche dati, confermavano il sospetto degli operanti che, perciò, procedevano al sequestro del mezzo unitamente al carico di gasolio di contrabbando, nonché alla denuncia a piede libero del conducente e del titolare della ditta di autotrasporti, campana. Inoltre, a difesa del consumatore, sul gasolio sequestrato sono stati effettuati i campionamenti per l’effettuazione delle successive analisi di qualità; bisogna infatti evidenziare che spesso il gasolio di contrabbando non rispecchia i parametri stabiliti dalla legge o, comunque, la qualità del prodotto è di gran lunga inferiore al prodotto venduto legalmente. L’attività eseguita testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza a tutela dell’Erario, ma soprattutto a tutela della libera concorrenza del mercato e del contribuente che rispetta le regole.

Redazione Independent