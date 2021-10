Condannato per tentato omicidio, finisce in carcere con una pena a 9 anni

La Squadra Mobile, ha eseguito l’ordine di cessazione della misura alternativa, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, nei confronti di: M. L. 48 anni di Pescara che deve espiare la pena di anni 8 e mesi 7 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole di tentato omicidio per “aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare il decesso di un uomo, investendolo volontariamente e colpendolo alla gamba destra con la parte anteriore della sua autovettura, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, poiché la vittima accortasi dell’arrivo ad alta velocità e dell’accelerazione dell’autovettura postasi frontalmente alla sua persona si scansava prontamente”; di lesioni “per aver cagionato ad un individuo lesioni personali colpendolo al volto in più occasioni, sia prima che immediatamente dopo aver tentato di investirlo, con violenti pugni e ferendolo con morsi al petto”; di simulazione di reato “per averfalsamente affermato essere avvenuto ai suoi danni il reato di rapina da parte di soggetti non identificati”. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lanciano.