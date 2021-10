Concorsi pubblici: assunzioni in Università, ASL, INPS, Comune di Pescara

Pubblichiamo un elenco di opportunità di lavoro presso il pubblico impiego e nello specifico riferimento ai concorsi indetti dall’Università di Chieti-Pescara, Università di Teramo, ASL Teramo, Comune di Pescara, INPS Abruzzo e Comune di Corropoli:



1) Università G. D’Annunzio Chieti Pescara



L’Università D’Annunzio di Chieti e Pescara ha indetto un concorso rivolto a diplomati.



La selezione è finalizzata alla copertura di 2 posti a tempo indeterminato presso l’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la Divisione 8 – Gestione del patrimonio.





Scadenza: 28 ottobre 2021





Per accedere al Bando cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=718e3bd22f&e=eaa7f4fa8d





Per accedere alla Domanda e all’autodichiarazione cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=5a9d11f0a0&e=eaa7f4fa8d



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=0f6092780a&e=eaa7f4fa8d



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=8ac18fcdb0&e=eaa7f4fa8d



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=82a6d0e2c9&e=eaa7f4fa8d





La domanda di partecipazione al concorso per diplomati deve essere indirizzata al Direttore dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, Via dei vestini 31, 66100 (Chieti) e presentata entro il 28 Ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:

* a mezzo raccomandata A/R;

* a mezzo PEC all’indirizzo: ateneo@pec.unich.it (mailto:ateneo@pec.unich.it) .







2) INPS



Concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1858 di Consulenti protezione sociale da inquadrare nell’Area C, posizione economica C1.



La selezione è rivolta a candidati laureati in varie discipline e le sedi di lavoro sono situate in tutta Italia. (Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n.78 del 01-10-2021).







Scadenza: 02 novembre 2021





Per accedere al Bando cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=2f9b284691&e=eaa7f4fa8d







Domanda:



Le domande di partecipazione al concorso INPS Consulenti protezione sociale devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite la seguente applicazione dell’INPS a cui si può accedere cliccando il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=0070b00b9b&e=eaa7f4fa8d (#/)







3) INPS





Concorso pubblico per la copertura di 189 posti di lavoro per professionisti medici di prima fascia che saranno assunti nei ruoli di personale dell’INPS a tempo indeterminato. (Gazzetta Ufficiale n.78 del 01-10-2021).





Scadenza: 02 novembre 2021





Per accedere al Bando cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=6312430046&e=eaa7f4fa8d







Domanda:



La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere esclusivamente attraverso piattaforma telematica raggiungibile cliccando il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=e264e278e5&e=eaa7f4fa8d (#/)







4) ASL DI TERAMO





Selezione per la creazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di 37 operatori.



L’avviamento a selezione è in applicazione dell’art.16 della legge 28.2.87 n° 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di G.R, Abruzzo n° 157/2006. Il reclutamento avverrà a seguito dello svolgimento delle prove pratiche attitudinali da parte degli aspiranti riportati nella graduatoria che sarà formata e trasmessa dal Centro per l’impiego con le modalità e finalità prescritte dagli articoli 41 e 42 delle direttive regionali già citate.





Scadenza degli avvisi: 02 novembre 2021





Figure Professionali richieste:

* n. 13 Operatori tecnici addetti inserimento dati Cat. B;

* n. 10 Operatori tecnici addetti magazzini aziendali farmaceutici ed economali Cat. B;

* n. 6 operatori tecnici servizio autisti Cat. B;

* n. 6 operatori tecnici addetti centralini aziendali Cat. B;

* n. 2 Operatori tecnici addetti al controllo del randagismo Cat. B









Bando 13 Operatori Tecnici addetti all’inserimento dati:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=66417a3e7a&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=418e682a92&e=eaa7f4fa8d)





Bando 10 operatori tecnici addetti magazzini aziendali farmaceutici ed economali:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=4fd5d3356a&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=c63b3d87e8&e=eaa7f4fa8d)



Bando 6 Operatori tecnici servizio autisti azienda





Bando 6 Operatori tecnici servizio autisti:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b9f6d363b1&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7efb29f853&e=eaa7f4fa8d)





Bando 6 operatori tecnici addetti centralini aziendali:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=fa7424fcbc&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=cb3f12656e&e=eaa7f4fa8d)





Bando 2 Operatori tecnici addetti al controllo del randagismo:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=3cb9cfbaef&e=eaa7f4fa8d(https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=b6fda8662a&e=eaa7f4fa8d)





La domanda (allegata agli avvisi e reperibile anche ai Centri per l’Impiego), deve essere spedita esclusivamente al Centro per l’Impiego di Teramo con una delle seguenti modalità:





1. a mezzo raccomandata a.r. entro il termine di 15 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando fissata per il giorno 128 ottobre 2021;

2. da propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: dgp@pec.regione.abruzzo.it(mailto:dgp@pec.regione.abruzzo.it)









5) UIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO





Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 4 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, presso l’Università degli Studi di Teramo, di cui n. 2 posti riservati al personale in servizio presso lo stesso Ateneo, inquadrato nella Cat. C - area amministrativa. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15/10/2021)





Scadenza: 15 novembre 2021





Per accedere al Bando cliccare il seguente link: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=af3c561dec&e=eaa7f4fa8d





Domanda:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=a32bf6eca5&e=eaa7f4fa8d





Informativa sulla Privacy: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=2be23c0da6&e=eaa7f4fa8d







6) COMUNE DI CORROPOLI





Procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria giuridica “B3” posizione economica B3 con profilo professionale “Operaio Tecnico Specializzato”. AREA TECNICA.





Scadenza: 15 novembre 2021





Per accedere al Bando cliccare il seguente link: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=950fe8351f&e=eaa7f4fa8d





Domanda: https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=265a390760&e=eaa7f4fa8d









7) COMUNE DI PESCARA





Concorso finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 4 Istruttori Direttivi Assistenti Sociali Cat. D1





Scadenza: 11 novembre 2021





Per accedere al bando cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=1df485bc7a&e=eaa7f4fa8d





Domanda:



La domanda di partecipazione deve essere presentata attraverso il reperibile cliccando il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=bcf1e4f131&e=eaa7f4fa8d







8) La Presidenza del Consiglio dei Ministri





Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo

di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Il contratto di lavoro, che sarà a tempo determinato, avrà una durata non superiore a trentasei mesi.





Scadenza: 15 novembre 2021







Figure Professionali richieste:





N. 1270 FUNZIONARI ESPERTI TECNICI (Codice FT/COE):

* 116 unità per la Regione Abruzzo;

* 53 unità per la Regione Basilicata;

* 178 unità per la Regione Calabria;

* 297 unità per la Regione Campania;

* 31 unità per la Regione Molise;

* 197 unità per la Regione Puglia;

* 164 unità per la Regione Sardegna;

* 234 unità per la Regione Sicilia.



N. 733 FUNZIONARI ESPERTI IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (Codice FG/COE):

* 74 unità per la Regione Abruzzo;

* 40 unità per la Regione Basilicata;

* 94 unità per la Regione Calabria;

* 189 unità per la Regione Campania;

* 21 unità per la Regione Molise;

* 149 unità per la Regione Puglia;

* 88 unità per la Regione Sardegna;

* 78 unità per la Regione Sicilia.



N. 19 FUNZIONARI ESPERTI ANALISTI INFORMATICI (Codice FI/COE):

* 7 unità per la Regione Abruzzo;

* 1 unità per la Regione Basilicata;

* 4 unità per la Regione Molise;

* 2 unità per la Regione Puglia;

* 4 unità per la Regione Sardegna;

* 1 unità per la Regione Sicilia.





Domanda:



La domanda di ammissione al concorso per 2022 funzionari andrà presentata per ciascuno dei codici concorso, attraverso SPID (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=d0f8e7499b&e=eaa7f4fa8d) , compilando l’apposito modulo telematico sul sistema «Step-One 2019» a questa pagina (https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=7642fdaa58&e=eaa7f4fa8d) , previa registrazione sullo stesso sistema.





Per accedere al Bando cliccare il seguente link:



https://libero.us4.list-manage.com/track/click?u=52cb5a829be014fea4b787975&id=d688155523&e=eaa7f4fa8d