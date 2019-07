Comune di Pescara. Masci assegna le deleghe ai nove assessori

COMUNE DIPESCARA: ASSEGNATE LE DELEGHE. Con Decreto Sindacale n.25 del 11/07/2019, il Sindaco Carlo Masci ha assegnato ai componenti della Giunta Comunale le sottoelencate deleghe:

GIOVANNI SANTILLI Vice Sindaco e Assessore Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Mense Scolastiche - Parchi e Verde Pubblico - Rapporti con il Consiglio Comunale - Politiche Energetiche - Rapporti con Pescara Energia S.p.A.

LUIGI ALBORE MASCIA Assessore LL.PP. - Mobilita' , Viabilita' e Trasporti - Piano Regolatore Portuale - Grandi Infrastrutture - Gestione Bando per la Riqualificazione delle Periferie - Rapporti con Pescara Multiservice S.p.A. - Semplificazione Amministrativa - Forum Città dell'Adriatico e dello Ionio

ALFREDO CREMONESE Assessore Attivita' produttive -Turismo - Eventi e Manifestazioni - Artigianato- Industria - Pesca- Commercio- Esercizi Pubblici- Mercati- Occupazione suolo pubblico- Sportello Unico Attivita' Produttive- Centro Commerciale Naturale - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piano Carburanti

ISABELLA DEL TRECCO Assessore Urbanistica - Edilizia Privata - Politiche Ambientali - Gestione Rifiuti - Rapporti con Ambiente S.p.A. - Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche Abitative e Housing Sociale

NICOLETTA EUGENIA DI NISIO Assessore Pari opportunita' - Politiche per la Disabilita' - Ascolto del Disagio Sociale - Associazionismo Sociale - Mare e Fiume - Politiche Età d'Oro – Tutela del Mondo Animale

PATRIZIA MARTELLI Assessore Sport - Associazionismo Sportivo - Eventi Sportivi e Impiantistica Sportiva - Politiche Giovanili - Servizi Demografici ed Elettorali - Patrimonio

MARIARITA PAONI SACCONE Assessore Cultura e Beni Culturali - Associazionismo Culturale- Demanio - Cimiteri - Salute - Politiche per la Famiglia - Asili Nido -“ Erasmus

EUGENIO SECCIA Assessore Bilancio e Finanze - Protezione Civile - Bonifica Siti Inquinati - Rapporti con Adriatica Risorse S.p.A. - Rapporti con le Libere Professioni - Innovazione Tecnologica e Digitale

ADELCHI SULPIZIO Assessore Sicurezza Urbana e Sistemi di Videosorveglianza - Manutenzioni -Politiche Sociali e Recupero Aree Degradate

Si precisa che saranno direttamente trattate dal Sindaco, oltre le materie non espressamente attribuite ai vari Assessori e al Vicesindaco, le iniziative riferite alle seguenti materie: - Personale - Polizia Urbana - Nuova Pescara - Area di Risulta - Aree ex Cofa - Naiadi- Contenzioso- Rapporti con l' Universita' - Rapporti con il Comitato ristretto dei Sindaci e con la Asl - Rapporti Stato-Regione - Relazioni internazionali - Unione Europea - Autorita' di Pubblica sicurezza, Enti ed Area Metropolitana- Immagine e comunicazione istituzionale - Tematiche inerenti la promozione e lo sviluppo dei quartieri; Si precisa altresi' che per gli argomenti di natura complessa valgono i principi della competenza prevalente e del concerto tra le deleghe affini

Redazione Independent