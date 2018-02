Come ti confondo il pubblico americano

Hanno attaccato due senatori repubblicani (Cruz e Rubio) hanno spalleggiato Trump e nel contempo il senatore comunista Bernie Sanders, avversario della Clinton; hanno organizzato e pagato due immensi cortei, uno pro repubblicano un'altro pro democratico, tutti e due nello stesso giorno e nella stessa citta': New York. Proprio una operazione chiaramente studiata per creare una grossa confusione nella mente degli americani che seguono la politica. Una lunga lista che, secondo il ministro di Giustizia, dovra' essere controllata a fondo per arrivare a una chiara conclusione. Intanto 13 cittadini russi residenti in USA sono stati incriminati per varie accuse.

Tutto sommato, le investigazioni dell'FBI hanno provato che l'idea dei "nemici" era di confondere le acque, di creare scontri tra i due partiti politici. Bene, per ora si puo' affermare che in fondo il successo dei russi e' stato chiaro. Gli americani (che per natura sono creduloni in tanti aspetti della vita) hanno permesso parte dell'intrusione straniera nella loro politica. Almeno cosi' in America molti credono. E in Italia? C'e' forse una intrusione straniera nella politica di casa nostra?

