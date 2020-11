COME SPEDIRE IN CINA DALL'ABRUZZO. Solo qualche decennio fa paesi come la CIna, l’America, l’Argentina, l’Australia e che dir si voglia sembravano lontanissimi e quasi sempre inarrivabili.

Basti pensare alle ore di aereo (nelle migliori delle ipotesi), treno o ancora di nave che servivano a raggiungere questi paesi a noi lontani. Solo l’idea li rendeva irraggiungibili.



Eppure la tecnologia ha fatto grandi passi avanti e se pur distanti che siano, i tempi per approdare in queste terre lontane sono ormai ridotti tanto che in meno di 24 ore ognuno di noi potrebbe trovarsi dall’altra parte del mondo senza nemmeno accorgersene.



Ed ecco che allora, non è poi così difficile decidere di studiare il cinese, fare le valige e partire per le terre di Confucio. Dall’Abruzzo alla Cina, senza passare dal via. Oggi si può e senza particolari difficoltà.

Ma una volta lì, se capita di aver dimenticato qualcosa nella nostra amata regione, come si fa?

Anche in questo caso la tecnologia ci viene incontro.

Di soluzioni ce ne sono tante, ma una di queste è in grado di raggrupparle tutte. Si chiama ParcelABC e permette di selezionare la migliore offerta di spedizione per far recapitare ogni oggetto da un punto all’altro del pianeta in totale sicurezza.

Quindi, se lo studente sbadato prima di lasciare l’Abruzzo per la lontanissima Cina non ha messo in valigia il dizionario di cinese, ParcelABC lo fa recapitare per lui.



Come spedire in Cina con ParcelABC

Il sistema delle spedizioni sul sito di ParcelABC è facile e molto intuitivo. Talmente facile che anche le mamme più ansiolitiche e in lotta con la tecnologia riuscirebbero ad inviare pacchi su pacchi ai propri figli lontani.



Già dalla home page è possibile capire qual è l’iter da seguire per spedire i propri colli. Ma vediamolo passo dopo passo per aiutare anche i più avversi alla tecnologia.

Come detto anche solo dalla home page è possibile richiedere un preventivo.



Ora ritorniamo sul nostro esempio di partenza, lo studente partito per la Cina senza il suo dizionario. Già dai primi passi è facile capire come spedire in Cina con ParcelABC.

Si inseriscono i dati del paese di origine e di destinazione del collo ( possibilmente corredato di codice di avviamento postale).

Segue un riquadro all’interno del quale occorre riportare le dimensioni del collo da spedire e il gioco è pressoché fatto.



Il sistema a questo punto ci restituirà una serie di offerte che che meglio rispondono alle nostre esigenze. Starà a noi scegliere quella che meglio ci soddisfa…

E PER IL PAGAMENTO?

Si apre un capitolo ancora più facile.

Una volta selezionata l’opzione che risponde a tutte le nostre esigenze si accede ad una seconda schermata. Qui non verrà richiesto alcun tipo di registrazione.

Al contrario verranno riportati i metodi di pagamento più convenzionali per permettere a tutti di poter effettuare il proprio pagamento.



Fatto ciò, una mail di conferma arriverà nella nostra casella di posta per avvertirci della presa in carico. Seguirà un tracking code che ci permetterà di seguire l’andamento della spedizione in tempo reale fino a quando il dizionario arriverà nelle mani del nostro studente sbadato direttamente dall’Abruzzo.

Redazione Independent