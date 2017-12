COME SCOVARE I MIGLIORI PRONOSTICI SCOMMESSE IN RETE E COME SFRUTTARLI AL MEGLIO. Le scommesse sportive sono entrate a far parte del quotidiano per molti italiani. Grazie alla facilità con sui oggi si può scommettere attraverso smartphomne e tablet questo gioco si è trasformato in una passione per tanti e sul web sono tutti alla ricerca di consigli per le scommesse e pronostici scommesse. Un tempo bisognava ricercare i pronostici per scommesse in edicola su riviste specializzate ora invece grazie alla rete si trovano facilmente online e sono molto ricercati dagli scommettitori. Questi portali di pronostici scommesse come ad esempio Bonusvip che offre anche bonus scommesse e molti altri servizi così da essere un punto di riferimento per chi cerca consigli per scommesse o promozioni riguardanti le scommesse sportive. Questi portali sono molto apprezzati perchè danno molte info utili su tutti i principali match di giornata e non solo dividendoli in base al campionato o coppa in apposite sezioni che rendono di più facile consultazione tutte le informazioni proposte. Grazie alla miriade di informazioni che vengono proposte ci sono anche pronostici scommesse dettagliati corredati di analisi statistica e tecnica così da avere ben chiaro come potrebbe svilupparsi l'esito del match. Vengono incrociati diversi dati e poi, come consigli per scommesse, vengono proposte le giocate che possono essere giocate uguali perchè convinti dall'analisi oppure si trasformano in spunti riflessivi per decidere il proprio esito da giocare.

Vengono così seguiti questi portali di pronostici scommesse perchè aiutano il giocatore nella raccolta di tutte le informazioni necessarie prima di mettersi a giocare una schedina oltre che a proprorre molti bonus scommesse dedicati solo ai giocatori online che molte volte permettono di effettuare giocate gratis e quindi non rischiare nulla del proprio budget.

Insomma questi portali non sono da prendere alla lettera, ma sono sicuramente uno strumento utile e un punto di riferimento per qualsiasi tipo di giocatore che sia neofita oppure esperto prima di approcciarsi nel giocare le porprie schedine per giocare consapevolmente e non affidandosi al caso.

Redazione Independent