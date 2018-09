Come scegliere il letto: i nostri suggerimenti

Materasso. Il materasso è importantissimo inquanto è la parte in cui appoggia il corpo. Se il materasso non si rivela comodo nel tempo accuserete problemi fisici come il mal di schiena. Dovete quindi selezionarlo senza che vi possiate pentire dell’acquisto in un secondo momento. Ricordatevi che i modelli meno costosi non sono pensati per il benessere del corpo. Ovvero, essendo realizzati per una fascia di prezzo bassa non possono rispecchiare determinate qualità che trovereste in un materasso di prezzo medio-alto. Cercate quindi un modello comodo, facile da pulire e adatto per durare nel tempo. Così da non ritrovarvi entro poco ad acquistarne un altro. Ovviamente parlando con il venditore potete trovare il modello più indicato. Dovete però essere un po’ meticolosi!