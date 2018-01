COME RICHIEDERE IL BONUS GAS E LUCE: INFORMAZIONI PER OTTENERE LO SCONTO. Ormai il copione sembra essere sempre lo stesso: inizio del nuovo anno e stangata su gas e luce dietro l’angolo. Proprio per questo motivo, i rincari che sono stati annunciati quasi non stupiscono più anche se, a conti fatti, le famiglie italiane dovranno sborsare circa 120 euro all’anno in più. Nello specifico, stando a quanto dichiarato dall’Autorità per l’energia, una famiglia tipo dovrà fare i conti con un aumento del 5,3% per quel che concerne la corrente elettrica e del 5% per quel che, invece, riguarda la fornitura del gas. Cifre e percentuali non da poco, quindi, che potrebbero far aumentare il numero, già alto, delle famiglie italiane che vivono in povertà energetica, proprio perché hanno difficoltà a pagare le bollette sempre più care! Tuttavia, esistono dei bonus e delle agevolazioni che possono essere richieste, al fine di andare a risparmiare da questo punto di vista. Ci sono, nello specifico, un bonus luce e un bonus gas che, però, non possono essere richiesti da chiunque. Ecco quelli che sono i requisiti per richiederli e le modalità di presentazione della domanda connessa.

COME RICHIEDERE I BONUS EGAS E LUCE 2018. Il bonus gas si configura come una riduzione delle bollette che è stata pensata sia per le famiglie a basso reddito, sia per le famiglie numerose. Si tratta di un’agevolazione a cui hanno diritto quei clienti che dimostrano di essere in possesso di taluni requisiti. Nello specifico, si deve avere un reddito Isee nel proprio nucleo familiare inferiore a 8.107,50 euro all’anno. Se si tratta di famiglie numerose, quindi con un numero di figli superiore e 3, la cifra sale e raggiunge i 20.000 euro. Il bonus in questione, naturalmente, è legato solo ed esclusivamente a quella che è l’abitazione di residenza. Vale 12 mesi e, come detto, dà diritto a ottenere uno sconto in bolletta. Non è possibile indicare la cifra esatta di quest’ultimo, poiché la stessa è variabile in base a quelli che sono differenti fattori quali, ad esempio, il numero dei componenti della famiglia, solo per dirne uno! Si tratta di un ottimo aiuto pensato per aiutare le famiglie meno abbienti o numerose a fronteggiare quelle che sono le spese per l’elettricità e per il gas, così da andare a rendere più gestibili anche i vari aumenti come quelli di cui si sta parlando. Stando a quanto detto sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il bonus in questione viene corrisposto con modalità differenti in base alla tipologia di impianto e di cliente. Si deve altresì notare che l'ammontare annuo viene suddiviso nelle diverse bollette relative a quelli che sono i consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Anche il bonus elettrico può essere richiesto dai clienti domestici che dimostrano di avere un reddito Isee inferiore 8.107,50 euro annui. Come nel caso precedente, questa soglia sale a 20.000 euro per le famiglie numerose con più di tre figli a carico. Si noti anche che, nel caso in cui in casa ci sia un soggetto in gravi condizioni di salute, la famiglia può richiedere una agevolazione ulteriore. Come detto per il bonus gas, anche in questo caso si deve presentare una domanda e si devono rispettare determinate condizioni. Si ricorda, inoltre, che grazie alla liberalizzazione del mercato energetico, è possibile anche usufruire di tariffe agevolate grazie alla nascita di nuove compagnie. Tra queste c’è Sorgenia, compagnia che riesce a offrire numerosi tagli in bolletta. Inoltre grazie alla pagina dedicata a Sorgenia di Piucodicisconto.com, potrete usufruire di un codice sconto Sorgenia, con cui è possibile avere delle ulteriori facilitazioni che renderanno il pagamento delle bollette ancora più semplice di prima. Si tratta di piccoli escamotage legati al risparmio che, alla luce dei sempre più numerosi aumenti, è diventato molto difficile oggi come oggi!

Redazione Independent