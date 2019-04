Quante volte avete dovuto rinunciare ad un piccolo desiderio o ad un semplice bisogno primario perché impossibilitati economicamente? Magari avrete pensato ad un finanziamento ma la banca alla quale vi siete rivolti ha rifiutato la vostra richiesta. Si tratta sicuramente di un’esperienza poco piacevole. È sempre utile, però, andare a fondo nelle motivazioni che determinano la mancata concessione del prestito.



Come mai la banca rifiuta la vostra richiesta di prestito?

Possono essere diversi i motivi per cui la banca può decidere di non concedere il prestito.

Tra le motivazioni più frequenti ci sono i casi in cui il reddito o la situazione patrimoniale siano giudicati insufficienti o quando il richiedente risulti iscritto negli elenchi delle centrali dei rischi. Altri casi di rifiuto potrebbero essere condizionati dalla presenza di altre richieste di finanziamento personale a differenti istituti di credito o finanziarie o se si abbia ricevuto un diniego nei 30 giorni precedenti.



Sembra un panorama sconfortante, ma non è il caso di abbattersi. La buona notizia è che esiste una soluzione facile, rapida e conveniente per chi come te che ha bisogno di un prestito.



Quali alternative avete per le vostre esigenze di prestito? E quindi come ottenere il prestito adeguato alle tue necessità?



Se volete andare sul sicuro, consigliamo di prendere in considerazione la cessione del quinto che, al contrario di quanto in molti credono, non è riservata solo ai pensionati, ma è aperta anche ai dipendenti sia pubblici che privati, ed è un modo per ottenere in modo semplice e rapido un prestito estremamente conveniente.



Come chiedere un prestito con la cessione del quinto?

La cessione del quinto è un tipo di prestito che viene concesso ai pensionati e ai dipendenti pubblici e privati ed è molto facile da ottenere, in quanto non necessita di particolari garanzie e si basa sullo stipendio o sulla pensione del richiedente. Chiedere un prestito con la cessione del quinto ti permette di ottenere un finanziamento a tassi favorevoli; lo stipendio o la pensione vengono decurtati mensilmente di un quinto dal tuo datore di lavoro o dall’Inps. La somma concessa può variare in funzione di diversi fattori, con durata mai maggiore di 10 anni. La convenienza la si può riscontrare nei tassi che sono tra i migliori presenti e nell’entità delle spese accessorie, sempre estremamente basse.



