COME CI VEDONO GLI AMERICANI. Rientrano in America dopo una visita in Italia e subito dicono agli amici, ai compaesani: come sono strani questi italiani. Dicono "weird", strambi. Le cose che hanno visto in Italy! Vale la pena raccontarle le stramberie degli italici. E' una abitudine, anzi un vizio degli americani: per loro non va bene niente che non sia di origine statunitense. Ma spesso fanno ragionamenti proprio fanciulleschi e se provi di farglielo notare, cribbio, te ne dicono di ogni sorta. Per loro, i figli di Lincoln, e' facile ridicolizzare un popolo che ha gusti, tradizioni diversi dai loro. D'altronde, non rimaneste scioccati anche voi, come i visitatori yankee, se vedeste gente che butta rifiuti, spazzatura dal finestrino di un auto in corsa? Ebbene si', i visitatori americani dicono di vederne ogni volta che si trovano dalle parti nostre. E poi, guardate, il povero americano che vede l'italiano sbucciare la frutta e perfino la verdura, per poco non sviene. Una cosa che li ha storditi e' vedere l'italiano in auto che non supera nella passing zone, ossia a sinistra. Il guaio per gli statunitensi e' che se ne vedessero almeno uno, dio mio, da galera quel pazzo! Eppoi, insomma questi italiani che non escono mai con i capelli bagnati, specialmente le donne, che tra l'altro, anche se vanno fuori per comprare un chilo di mele, si vestono come se andassero a un gala'. Sui maschi hanno scoperto che indossano spesso sciarpe per la "cervicale"... E tutti quei buongiorno, permesso, quante smorfie questi italiani. Gia', in America mugugnano quando ti vedono di primo mattino e spesso, nei paesi, entrano in casa tua senza chiedere permesso, se solo ti conoscono da un'ora. Ma e' il mattino che l'italiano impensierisce lo statunitense. Diamine beviamo caffellatte e mangiamo un cornetto; poveracci, come facciamo ad arrivare a mezzogiorno? Loro preferiscono uova e pancetta e pancakes e un orrendo caffe' americano lungo brodoso e senza sapore. Ora basta: e' giunto il momento di ascoltare le lamentele di un popolo... lagnoso. Personalmente, cerchero' di preparare una lista di cose "weird" americane. Vedrete le risate.

Benny Manocchia