Come agevolare la vita ad una persona con problemi motori

Le disabilità possono cambiare il modo in cui affrontiamo la vita quotidiana, anche in spazi familiari come la nostra casa. In effetti, la casa può diventare rapidamente uno spazio pieno di ostac oli quando delle limitazioni motorie hanno un impatto sulle nostre vite.

Scale, bagni, maniglie delle porte e alcune superfici possono improvvisamente diventare pericolose e cercare di adattarsi può essere opprimente. Per fortuna, esistono diverse soluzioni per rendere la vita quotidiana più semplice che mai.

Infatti, aggiornare la tua casa per renderla priva di barriere architettoniche può garantire sicurezza, creare comfort e consentire una vita autonoma.

Sostituire le scale con le rampe

Le scale sono un pericolo per molti, non solo per chi è in sedia a rotelle ma per chiunque abbia una mobilità ridotta. Anche se la tua casa si sviluppa su un unico livello, probabilmente avrai almeno uno o due gradini che conducono dalla tua veranda alla tua porta o da un pianerottolo interno a un soggiorno.

Esistono diversi stili di rampa per soddisfare qualsiasi esigenza; le rampe pieghevoli consentono un facile stoccaggio, le rampe portatili permettono di trasformare rapidamente qualsiasi gradino in un ingresso accessibile in sedia a rotelle mentre le rampe per soglie rendono un ingresso immediatamente accessibile.

Installare un montascale

Se tu o il tuo caro ritenete che le scale siano un ostacolo ingombrante, considerate l'installazione di un montascale. I montascale sono disponibili in un'ampia varietà di stili (vedi per esempio, montascale a piattaforma su misura, montascale a poltroncina, piattaforme elevatrici in vari modelli) tutti accomunati dal fatto di essere impianti sicuri e in grado di facilitare la vita di chi li utilizza per necessità. I montascale trasformano le case a più livelli in case accessibili per persone con mobilità ridotta. Installandoli annullerai qualsiasi barriera architettonica e creerai uno spazio sicuro e accessibile.

Ridurre gli ostacoli in bagno

Per molte persone il ​​bagno presenta molti ostacoli. Le piastrelle lisce diventano estremamente pericolosa quando sono bagnate e insaponate, e le vasche sono rischiose per chi è incline alle cadute. La vasca può essere particolarmente impegnativa per chi ha limitazioni fisiche, a causa delle alte parete laterali che ne complicano l'accesso. Fortunatamente, esistono vasche dotate di sportello laterale e seduta interna di altezza variabile, che permettono di fare il bagno in completa sicurezza. Questo crea un'esperienza molto più sicura, riducendo il rischio di cadute.

Oltre alla vasca, il wc è un'altra zona del bagno che può diventare insidiosa per chi ha disabilità. I corrimano eliminano la necessità di rimanere in equilibrio mentre ci si siede o alza dalla toelette. Prendi in considerazione l'installazione di un semplice telaio di sicurezza attorno al tuo WC per aumentare il comfort di chi lo utilizza.

Riorganizzare la disposizione della casa

Considera la disposizione della tua casa. I mobili sono posizionati in modo che le persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle possano spostarsi facilmente? Disponi i mobili in modo che non ci siano curve o passaggi stretti. Rendi di facile accesso gli oggetti di uso quotidiano, come sedie, librerie e piatti e utensili da cucina. Ciò può significare spostare gli oggetti su scaffali inferiori per coloro che utilizzano dispositivi di mobilità.

Per le persone con scarso equilibrio, inclini a cadute, mobilità ridotta o che semplicemente hanno bisogno di aiuto per alzarsi da sedie, letti o aree del bagno, i corrimano ben posizionati possono fare la differenza. Soprattutto i maniglioni in bagno ridurranno il rischio di cadute e aiuteranno le persone a sollevarsi da una posizione seduta.

Ci sono molti modi per trasformare la tua casa in una casa accessibile ai disabili per le persone con disabilità e le opzioni possono sembrare travolgenti. Puoi consultare un esperto per trovare le giuste opzioni per la tua situazione.



Redazione Independent