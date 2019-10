Come acquistare i Bitcoin

COME ACQUISTARE BITCOIN. Fra i metodi di investimento alternativi, scelti da chi opera nella finanza per diversificare il proprio portfolio di investimenti, le criptovalute vanno per la maggiore. La criptovaluta come dice la parola stessa è una moneta virtuale. Non viene emessa da governi, non è stampata, non ha valore legale e non viene scambiata fisicamente. E’ appunto una moneta virtuale. Nel mondo sono state emesse circa 3500 tipologie di criptovaluta ma non tutte sono affidabili e non di tutte possiamo raccomandare la compravendita. L’ambito della criptovaluta è ancora abbastanza sconosciuto alla maggioranza delle persone e per investire in questa moneta bisogna mettere in atto degli accorgimenti precisi. Le criptovalute possono essere acquistate, vendute o scambiate solo all’interno di transazioni codificate che garantiscono l'anonimato delle parti contraenti. I governi della maggior parte delle nazioni non vedono di buon occhio le transazioni in criptovaluta perché sospettano che dietro la maggior parte di queste si nascondano transazioni illegali o riciclaggio di proventi da attività illecite. Fra le migliaia di criptovalute che riempiono i nostri mercati, la più sicura è il Bitcoin. Al contrario della maggioranza delle altre criptovalute, il Bitcoin è sul mercato da circa dieci anni con un valore che cresce in modo esponenziale giorno dopo giorno. Se si vuole investire in criptovaluta il Bitcoin è una scelta vincente e sicura. Ma dove si acquistano i Bitcoin?

DOVE ACQUISTARE BITCOIN. Per coloro che cominciano a muovere i primi passi nel mondo del trading online ci sono una serie di informazioni che devono essere tenute in profonda considerazione prima di iniziare le transazioni.Se ci si chiede come comprare Bitcoin, le risposte possono essere molteplici I Bitcoin possono essere acquistati presso gli exchange, su piattaforme di trading online o tramite ATM dedicati. Gli exchange sono piattaforme virtuali che funzionano un pò come i cambio valute solo che trattano anche criptovalute. Per accedere a questo tipo di servizio è necessario effettuare una registrazione fornendo il proprio documento e la carta di credito. Prima di scegliere il servizio di exchange al quale rivolgersi bisogna effettuare una lunga analisi circa la serietà e la trasparenza della piattaforma a cui ci si rivolge. E’ fondamentale verificare la rispondenza di questi exchange alle leggi nazionali ed internazionali e controllare la loro reputazione per evitare truffe. Prima di effettuare operazioni di acquisto di Bitcoin è importante valutare i tassi di cambio ma anche le commissioni ed i costi applicati dai singoli exchange . Un altro modo per acquistare Bitcoin è tramite le piattaforme di trading online. Le piattaforme di trading on line sono molteplici ma non tutte godono della medesima reputazione. Prima di registrarsi su una piattaforma di trading online è importante verificare la solidità e la trasparenza della stessa. E’ meglio prediligere piattaforme presenti sul mercato da diversi anni e che siano abilitate ad operare in base alla normativa nazionale ed internazionale. La reputazione di una piattaforma è indispensabile per evitare truffe. Una volta scelta la piattaforma ci si dovrà registrare con documento e carta di credito, poi bisognerà scegliere il tipo di profilo più confacente alle nostre esigenze. Se si è neofiti del trading online, sarebbe meglio scegliere una piattaforma che offra tutorial e conti demo sui quali esercitarsi con denaro virtuale senza rischiare i propri capitali. In questo modo ci si può esercitare senza assumersi rischi.Sulle piattaforme si possono acquistare e vendere bitcoin in assoluto anonimato e sicurezza, i bitcoin come tutti gli altri titoli hanno un valore di mercato che può subire variazioni. Un’ultima recente novità riguarda gli ATM ovvero bancomat dove si possono acquistare bitcoin. Questi nuovi bancomat sono apparsi nelle principali città italiane, funzionano come bancomat normali solo che una volta acquistati i Bitcoin confluiscono in un portafoglio virtuale .Il Bitcoin, fra tutte le criptovalute presenti sul mercato, è quello più venduto. Il successo del Bitcoin, il cui valore cresce in modo esponenziale da un decennio, risiede nella sua stabilità proprio perchè è la moneta virtuale presente sul mercato da più tempo e con un valore crescente. Se si decide di investire in moneta virtuale il bitcoin è sicuramente una scelta sicura soprattutto per chi si affaccia per la prima volta nel mondo del trading online. Questo tipo di investimento può considerarsi un’ottima alternativa a quelli ordinari purché si pongano in essere le verifiche sulla solidità, reputazione e trasparenza degli intermediari a cui ci si rivolge.

Redazione Independent

Disclaimer: Le informazioni, analisi e commenti non sono da considerare una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Chi scrive declina da ogni responsabilità e chiunque effettui operazioni e investa i propri risparmi prendendo spunto dal contenuto di questo articolo lo fa a proprio rischio e pericolo.