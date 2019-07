Coltivatore di Ganja recidivo beccato in Via Davalos. Sul balcone 6 piante da 2 metri

COLTIVATORE DI GANJA BECCATO DI NUOVO. Nella mattinata odierna poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso una abitazione di Via D’Avalos, dove hanno sottoposto a perquisizione domiciliare D.C.M. 43enne originario di Varese trovato in possesso d. 6 piante di marijuana, alte quasi 2 metri. Il predetto, all’esito di analoga operazione di polizia, era stato denunciato il 3 luglio 2018 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, essendo stato trovato a detenere, sempre sul balcone di casa, 19 piantine sempre di cannabis, risultate successivamente, a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, idonee al confezionamento di oltre 500 dosi di sostanza stupefacente. Stavolta, oltre alle piante i poliziotti della Volante hanno sequestrato anche 3 coltelli da cucina, un bilancino di precisione e tre buste contenenti semi della pianta di cannabis. Il predetto è stato quindi denunciato nuovamente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 dpr 309/1990.

Redazione Independent