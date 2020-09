'Colpaccio' da 150mila euro alle poste dei Colli. Arrestati i due presunti responsabili

ARRESTATI I PRESUNTI AUTORI DEL COLPO DA 150MILA EURO ALLE POSTE DI VIA DI SOTTO. Nella conferenza stampa odierna presso la Questura di via Pesaro gli investigatori della Squadra Mobile di Pescara hanno spiegato i dettagli dell'operazione che ha condotto all'arresto dei presunti autori del colpo all'ufficio postale di via di Sotto, lo scorso 4 gennaio 2019.

Si tratta di due pregiudicati di 35 e 29 anni dei quali non sono state rese le generalita' ma solo le iniziali del nome e cognome S.S. e S.G.. Adesso si trovano in prigione a San Donato in attesa dell'interrogatorio di garazia che avverra' nei prossimi giorni.

Questa la ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia:

"Alle ore 8 circa, due soggetti, di cui uno armato di pistola, entrambi con il volto travisato e guanti calzati, dopo aver manomesso la serratura di un ingresso posteriore dell’ufficio postale ubicato in via di sotto di Pescara, si introducevano all’interno della sede dell’Ufficio Postale in quel momento ancora chiuso al pubblico. Immobilizzati con delle fascette strette intorno ai polsi tre dipendenti ed il direttore, si facevano da questi consegnare il denaro contante custodito in una cassaforte e, previa attesa del tempo necessario a disabilitare il sistema di macchiatura, delle banconote poste all’interno dello sportello ATM. L’allarme veniva dato da alcuni dipendenti dell’ufficio che, nell’accingersi a prendere servizio, si accorgevano della presenza dei malviventi, i quali, consumata la rapina, fuggivano dal medesimo ingresso da cui erano entrati, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino veniva quantificato in 145.410 euro".

La Squadra Mobile ha subito individuato una rosa dei presunti autori attività investigativa che aveva consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico degli arrestati. La dottoressa Marina Tommolini Gip presso il tribunale di Pescara ha firmato le ordinanze di arresto per rapina.

Redazione Independent