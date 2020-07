CINQUE UTILIZZI DELLA BAVA DELLE LUMACHE PER LA CURA DEL NOSTRO ORGANISMO. Una sostanza di cui sentiamo parlare sempre più spesso, che sembrerebbe quasi miracolosa, ma quanto ne sappiamo realmente circa le sue applicazioni? La bava delle lumache ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, divenendo uno dei rimedi naturali più apprezzati da chi pone attenzione all'aspetto naturale e bio dei prodotti che acquista.

Questa secrezione prodigiosa che proviene dalle comuni lumache di terra (H. Aspersa) è nota sin dai tempi di Ippocrate, ma è solo oggi che è stata riscoperta e annoverata nella formulazione di cosmetici e parafarmaci proprio per le sue proprietà. Andiamo a vedere quali concreti benefici fornisce la bava di lumaca e quali sono le principali applicazioni che la riguardano.

Cosmetici per la cura del viso e del corpo

Una delle principali applicazioni della bava di lumaca è nella formulazione delle creme anti-invecchiamento. Le sue proprietà antiaging la rendono perfetta per la produzione di cosmetici e creme per il viso soprattutto. Non solo antietà, la bava delle lumache ha anche proprietà idratanti per via della presenza di collagene, tonificanti per via dell'elastina che la compone, schiarenti grazie all'acido glicolico, cicatrizzanti e rigeneranti per la notevole concentrazione di allontoina, anti-invecchiamento grazie al complesso mix di amminoacidi essenziali e vitamine antiossidanti (C ed E). Si possono inoltre trovare in commercio linee intere di cosmetici e prodotti a base di bava delle lumaca impiegata in forma pura, oppure prodotti che coniugano gli effetti positivi di questo composto a quelli di altre sostanze come l'acido ialuronico. Quello che conta davvero è scegliere un prodotto che non solo sia adatto a rispondere alle singole esigenze personali, ma che sia anche sicuro e certificato come biologico, per esempio i sieri per il viso alla bava di lumaca certificati AIAB(Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica).

Prodotti per la cura dei capelli

Per la cura dei capelli, la bava di lumaca aggiunge volume e setosità, svolgendo un'azione protettiva intorno al fusto del capello, che viene rivestito da un film protettivo che lo ricopre per intero, dal bulbo alla punta, mantenendo la giusta idratazione. I capelli saranno rigenerati e appariranno sani e facilmente pettinabili. In più, sul cuoio capelluto, la bava di lumaca agisce come lenitivo, allevia la secchezza, elimina i possibili pruriti e mantiene la cute idratata. Va detto che l'azione antinfiammatoria della bava delle lumache ne favorisce l'applicazione anche all'interno della formulazione dei prodotti antiforfora, mentre le sue proprietà antisettiche fanno sì che venga impiegata largamente anche nei trattamenti per la cura dermatite seborroica.

Prodotti per la cura delle smagliature

Questo miracoloso ingrediente possiede al suo interno un mix davvero unico di composti idratanti, nutrienti, rigeneranti e protettivi del tutto naturali, in quanto estratti direttamente dalle chiocciole. Le creme alla bava di lumaca sono alleate preziose nella lotta alle smagliature, poiché attenuano l'intensità delle striature già presenti sulla pelle. L'efficacia è garantita dalla presenza di composti quali collagene ed elastina dalle note proprietà idratanti e tonificanti, mentre l'azione schiarente è dovuta alla presenza dell'allantoina, una sostanza che favorisce la cicatrizzazione e la rigenerazione delle cellule della pelle, e dall'azione esfoliante dell'acido glicolico.

Sciroppi per la cura del mal di gola

Sappiamo tutti che la bava delle lumache ha un aspetto viscoso e lubrificante, costituita principalmente da acqua e glicosamminoglicani. All'interno della bava di lumaca sono inoltre presenti degli enzimi ad azione proteolitica, ovvero in grado di scindere i composti proteici. Sfruttando le proprietà espettoranti e fluidificanti di questa incredibile sostanza, si possono alleviare i fastidiosi sintomi della tosse grassa, attraverso gli sciroppi a base di bava delle lumache. In questo modo, si andrà a favorire l'espulsione stessa del muco dal petto in quanto più fluido.

Prodotti per la cura della gastrite

La bava di lumaca trova ampia applicazione anche all'interno dei prodotti e dei parafarmaci per la cura della gastrite (gastroprotettori). Le proprietà della bava di lumaca si rivelano portentose nella cura delle infiammazioni della mucosa gastrica: la bava va a formare un film protettivo sulle pareti interne dello stomaco e agisce come una sorta di barriera che protegge dall'eccesso di acidità.

Redazione Independent