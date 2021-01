Chieti piange Walter Di Leo storico commerciale e tifoso neroverde

Chieti piange la scomparsa di Walter Di Leo, storico commerciante teatino e tifoso appassionato del Chieti Fc 1922. Un malore ha strappato all'affetto della città e dei tantissimi amici il 63enne, titolare insieme alla famiglia di un negozio di abbigliamento. Per decenni è stato un autentico punto di riferimento della vita cittadina. Grande tifoso dei colori neroverdi, animatore di numerosissime iniziative, negli ultimi anni è stata una voce importante anche nel mondo dei social, animando diversi gruppi Facebook cittadini. "Il Chieti F.C. 1922 si stringe attorno al dolore della famiglia Di Leo per la scomparsa di Walter, storico commerciante e grandissimo tifoso teatino, da sempre legato alle sorti dei colori neroverdi. Un amore a 360° per la città, esempio per tutti noi. Le più sincere condoglianze da parte della società, dello staff tecnico e della squadra ai famigliari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Questo il messaggio diffuso dalla società del presidente Antonio Mergiotti e del presidente Giulio Trevisan di cui Walter era un grande sostenitore. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella Cattedrale di San Giustino. La redazione AbruzzoIndependent.it si unisce al cordoglio della famiglia in questo triste momento.