Chieti. Fabrizio Di Stefano e' il candidato sindaco del centrodestra

FABRIZIO DI STEFANO CANDIDATO SINDACO PER CHIETI. Fabrizio Di Stefano è il candidato sindaco della Lega per Chieti. Lo ha detto chiaro e tondo il senatore Matteo Salvini all'incontro pubblico presso teatro auditorium super cinema di Chieti. Adesso toccherà capire come reagiranno gli alleati del centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia) in vista delle prossime elezioni amministrative 2020 nel capoluogo teatino. "Puntiamo a vincere - ha spiegato Salvini - e migliorare quel che la citta' merita che vada migliorato. Portiamo in dote i primi mesi di lavoro alla Regione sulla sanita', sulle infrastrutture, sull'agricoltura: temi cari alla Lega. Sono felice della fiducia che ci hanno dato gli abruzzesi qualche mese fa e li stiamo ripagando. Eleggere un sindaco per la prima volta in un capoluogo d'Abruzzo alle prossime elezioni amministrative per me sarebbe un'emozione".

IL CURRICULUM. Fabrizio Di Stefano è nato a Casoli 55 anni fa. Oltre a svolgere la professione di farmacista e' un politico a tempo pieno: e' stato eletto consigliere regionale e parlamentare per due legislature. Militante sin da giovanissimo nella destra italiana recentemente si e' avvicinato alla Lega dopo essere stato nel Popolo delle Libertà e quindi in Forza Italia.

Redazione Independent