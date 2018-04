Che mare avremo questa estate? L'Arta inizia il monitoraggio delle acque marine

CHE MARE AVREMO LA PROSSIMA ESTATE? L'ARTA INIZIA IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINE. Sono 32 le unità di personale che Arta Abruzzo impiegherà ogni mese per il monitoraggio delle acque di balneazione, secondo il calendario dei controlli stabilito dalla Regione per la stagione balneare 2018.





La nuova stagione dei bagni al mare si apre con il 99 per cento di costa balneabile su 126 chilometri e solo l’uno per cento interessata da divieti di balneazione permanente.

Si tratta, in questo momento, di: Giulianova 360 m A NORD FOCE F. TORDINO; Pescara ZONA ANTISTANTE VIA GALILEI (NC); Pescara ZONA ANTISTANTE VIA BALILLA; Francavilla 140 m SUD F.SSO S. LORENZO (NC) Ortona 50 m A NORD FOCE F.SSO CINTIONI.