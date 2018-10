CERVICALGIA: COME CURARLA? La cervicalgia rappresenta uno dei disturbi muscolo-scheletrici più comuni. Essa riguarda la percezione di dolore tra la base della nuca e l’ultima vertebra cervicale. I due terzi della popolazione soffrono di cervicalgia ed una minoranza soffre di disturbi secondari neurologici come formicolio al braccio e alla mano. La debolezza dei muscoli flessori craniocervicali e la postura anteriorizzata del capo sembrano costituire le principali cause della sua insorgenza. Se si aggiungono poi tutti gli eventi traumatici che incidono sul collo, le degenerazioni osteo-articolari delle vertebre e dei dischi intervertebrali, capiamo come è complessa, a volte, la causa scatenante dovendo intervenire in diversi modi. Oggi esiste una nuova causa che si riscontra già tra gli adolescenti e riguarda l’utilizzo di smartphone e dispositivi simili. L’utilizzo di questi apparecchi ci porta ad assumere una postura del capo e delle spalle ricurva, creando scompensi che con il passare del tempo diventano cronici e portano addirittura a danni importanti a livello cervicale. Una volta risaliti alla causa, ecco l’importanza della visita, si interviene con la cura fisioterapica, che comprenderà una serie di atti volti a risolvere le varie problematiche. Nel migliore dei casi, basterà eseguire una serie di esercizi mirati a rinforzare i muscoli per poter eliminare il dolore completamente. Nei casi più complessi, si interviene con l’aggiunta o esclusivamente con elettromedicali di elevata efficacia, disponibili presso lo studio fisioterapico Daniele a Pescara dove si esegue la terapia del dolore per la cura di patologie anche di grave entità. E’ bene intervenire subito evitando così che si produca un danno permanente.

Redazione Independent