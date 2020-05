FINE LOCKDOWN PER PARRUCCHIERI, TATUATORI E CENTRI ESTETICI IL 18 MAGGIO. Centri estetici, parrucchieri, tatuatori e centri benessere potranno tornare a lavoro da lunedì 18 maggio. A stabilirlo l’ordinanza numero 56 firmata questa mattina dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che comprende anche la manutenzione di camper e roulotte.

Gli artigiani dovranno seguire un rigido protocollo per garantire la salute dei loro clienti. Per quanto riguarda le attività commerciali e di vendita al dettaglio dal 6 al 17 maggio vengono confermate le disposizioni relative all’asporto e alla consegna a domicilio, rimane il divieto di consumo di cibi e bevande dentro i locali o nelle immediate vicinanze. Non vige il divieto di svolgimento del mercato settimanale nei Comuni in cui è fissato in un giorno festivo o se cade nel giorno del santo patrono. Prosegue per altre due settimane la chiusura degli esercizi commerciali del settore alimentare nelle giornate di domenica.

“La Regione Abruzzo ha inteso indicare la data delle 18 maggio, in linea con molte altre regioni e in un clima di leale collaborazione istituzionale con il Governo, al quale le Regioni hanno chiesto di modificare e accelerare i calendari di apertura di alcune attività – ha sottolineato Marsilio – il confronto con il Governo proseguirà anche nei prossimi giorni attraverso la Conferenza delle Regioni, confronto che porterà ad accogliere queste richieste o quantomeno far perseguire alle Regioni un percorso diversificato in base alle diverse situazioni”.

Insomma, una buona notizia per le tante attività abruzzesi che, in questi giorni, ci hanno scritto chiedendo spiegazioni sulle riaperture. Il nostro appello va dunque al sostegno del territorio, perciò invitiamo i nostri lettori ad acquistare i servizi in loco.

Redazione Independent