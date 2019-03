Cellulite, una vera e propria patololgia mal gestita

CELLULITE: UNA VERA E PROPRIA PATOLOGIA MAL GESTITA. Chi non ha mai sentito parlare di cellulite? Per definizione scientifica essa è definita come panniculo patia edemato fibro sclerotica. Può svilupparsi in vari distretti del corpo, ma soprattutto la ritroviamo più comunemente nella zona dei glutei e delle cosce. L’incidenza è maggiore nel sesso femminile, dove il 90% delle donne ne soffre e ne soffre anche un 10% della popolazione maschile. Questa malattia ha un suo evolversi, dapprima si sviluppa una ritenzione di liquidi che porta ad edema e gonfiore, successivamente si ha una compressione dei vasi circolatori e linfatici dovuta all’edema, con sviluppo di patologie circolatorie e linfatiche; subentra la pelle a buccia d’arancia, che indica che si ha anche un elevato accumulo di adipe localizzato; infine nei casi gravi si tenderà a sviluppare delle zone fibrotiche che risulteranno dure al tatto. In tutte queste fasi si può avere dolore anche per una lieve pressione sulle zone interessate dalla patologia. Questa patologia è molto sottovalutata sia dai medici e sia dai fisioterapisti. Quasi nessuno indirizza i pazienti verso professionisti specializzati nel curare dette malattia. Molte volte non si interviene nelle fasi iniziali, andando ad aggravare la patologia, rendendo più costose le cure qualora si debba intervenire. Proprio presso lo studio fisioterapico Daniele a Pescara, dove il Dr. Francesco Daniele, specializzato nella cura di patologie estetiche come la cellulite, si trovano pazienti in stadi avanzati. Si rimane basiti quando si sente raccontare che le persone lamentano questo problema chiedendo delle cure e quasi mai gli vengono fornite. Le cure richiedibili presso lo studio fisioterapico Daniele, sono tutte non invasive, effettuate con elettromedicali come: radiofrequenza medica, Phisyo TT ed elettrostimolazione. I risultati che si otterranno, riguarderanno la riduzione di adipe localizzato, drenaggio dei liquidi, eliminazione del dolore, riduzione ed eliminazione delle zone fibro-sclerotiche.

Redazione Independent