Cass Action, M5S: Si della Camera a nuova azione collettiva

CLASS ACTION, M5S: SI DELLA CAMERA A NUOVA AZIONE COLLETTIVA. “Il Governo del Cambiamento mette al centro i cittadini perbene e le imprese oneste. Con la riforma approvata oggi alla Camera offriremo ai più deboli uno strumento capace di tutelarsi e difendersi alla pari anche con aziende multinazionali” sono le parole del deputato Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle.

“Una vittoria per tutti: cittadini e non solo consumatori, che così avranno più strumenti per difendersi dalle vessazioni; tribunali ordinari, che avranno meno carico; imprese virtuose, che non avranno nulla da temere, perché potranno finalmente operare in un mercato in cui la concorrenza è leale e ispirato a meritocrazia. Ciò comporterà meno spese per le aziende, che si potranno costituire solo in una causa e non necessariamente in 100. Inoltre, il Tribunale delle Imprese, con la sua ‘specializzazione’ offrirà maggiori rassicurazioni anche alle aziende. Chi si oppone a questa riforma non vuole fare passi avanti nella difesa del cittadino e fa di tutto affinché nulla cambi. Attendiamo che la proposta venga adesso approvata anche in Senato” sottolinea il deputato Colletti.

Redazione Independent