CARI EUROPEI TRANQUILLI, NON LASCEREMO L'UNIONE. Un alto rappresentante del governo finlandese ha rilasciato una breve dichiarazione: "Quando arrivano i populisti, subito dietro c'e il popolo antieuropa". Ma e' proprio cosi'? Eppure molti personaggi del mondo politico-economico del vecchio continente sembrano piu' o meno dello stesso parere. Svezia, Norvegia, Paesi liberali, sembrano attaccati all'Unione Europea. Sulla stessa strada il vicepresidente di una grossa banca olandese. Danno la sensazione che l'Italia e' pronta a tentare di abbandonare la UE, fuori via tutti, rimaniamo soli e non abbiamo bisogno di nessuno. Ebbene, non conosco Conte, Di Maio e Salvini, pero' un collega giornalista che sa i fatti suoi, mi ha fatto capire che non lasceremo l'Europa, ci sono tanti problemi a casa nostra da risolvere. Bene, per quanto riguarda l'esempio della Brexit, non possiamo dimenticare che l'Inghilterra non aveva euro in tasca, se non per acquistare profumi francesi o formaggi italiani. Non azzardiamo opinioni che sono lontani dalla realta'. Piuttosto cerchiamo di aiutare in qualsiasi modo il governo della "nuova" Italia. Dio solo sa i mal di capo che avranno nell'immediato futuro...

Benny Manocchia (USA)