Blitz dei carabinieri "Nas" in una cantina del Teramano. Sequestrato vino per 100mila euro

BLITZ DEI CARABINIERI "NAS" IN UNA CANTINA DEL TERAMANO: VINO SEQUESTRATO.I militari del Nucleo Anti Sofisticazioni di Pescara hanno scoperto carenze igieniche dentro una cantina della costa teramana. Nel corso dell'ispezione, condotta in collaborazione col il personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (Icqrf), sono stati sequestrati 182.300 litri di vino, per un valore commerciale di 100mila euro circa. Il responsabile e' stato segnalato alle autorita' sanitarie ed amministrative.

Redazione Independent