CAOS PER LA 'PRIMA' GIUNTA MASCI. LA LEGA VERSO L' APPOGGIO ESTERNO. Non e' andata come si sperava la riunione di ieri sera per ufficializzare la 'prima' Giunta Carlo Masci, neo sindaco di Pescara, eletto al primo turno lo scorso 26 maggio. Abruzzo Independent, come al solito, ve l' aveva svelata in anteprima e in anticipo: Alfredo Cremonese (FdI) Vice-Sindaco; Marcello Antonelli (Lega) Presidente del Consiglio; Eugenio Seccia, Luigi Mascia e Isabella Del Trecco (FI) Massimiliano Pignoli (UDC), Maria Paoni e Rita Sacconi (FdI).

Nota: la Lega, primo partito del Consiglio comunale di Pescara, annuncera' - se la composizione della squadra dovesse restare questa - appoggio esterno alla Giunta guidata dal sessantenne avvocato pescarese. Percio' (non ci vuole un genio per sostenerlo) prevediamo ferocissime polemiche tra poco e nei giorni a venire..

Redazione Independent