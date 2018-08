CAOS NELLA MAGGIORANZA GIALLOVERDE. STRAPPO A SETTEMBRE? Non e' del tutto vero che un governo va avanti se le due forze politiche opposte guidano il treno assieme. C'e' gran caos nella maggioranza gialloverde. Salvini, nel vertice di governo di due giorni fa, ha detto e ripetuto: a settembre ci sara' lo strappo, se non risolveremo i punti in procinto di scadenza. Intanto Renzi gongola: presto tocchera' di nuovo a noi, afferma. Signori, ma davvero ci piace fare ridere il mondo? Un governo dietro l'altro, come se una forza politica decidesse di prendersi una vacanza e quindi lasciare il posto a chi attende in periferia. Dalla manovra all'Ilva, a Tav e Tap che sono nel cuore di qualcuno ma che si scontrano con le menti di altri. Ma non e' tutto. Il presidente della Rai dove lo mettiamo? Centrodestra si sfascia per un posto che poi non rappresenta la poltrona di Cristo in Terra, anche se qualcuno lo crede. Salvini fa davvero? Di Maio e' convinto che tutto andra' avanti come per contratto. Pero' i contratti - si sa - non reggono sempre, c'e' qualcuno pronto a strapparli in tanti pezzetti da gettare al vento. Berlusconi cerca di convincere Salvini: esci e poi noi andremo al potere. Sara' che io il potere non l'ho mai avuto, ne mai visto da vicino, ma tutto questo ardore per il potere politico proprio non riesco a capirlo. Ci sara' pure un motivo, pero' per capirlo e poi spiegarlo, occuperei pagine del nostro giornale. Invidio i Paesi del nord Europa che fanno elezioni, eleggono un governo, poi lo lasciano lavorare in pace. Se chi comanda la nave sbaglia, nelle prossime elezioni va a casa e buonanotte. Ho dubbi, comunque, sullo strappo a settembre. Il potere di cui dicevo prima va spesso alla testa e lasciare tutti i benefici sociali ed economici che offre appunto il potere. non e' cosa facile. E in Italia abbiamo esempi a iosa.

Benny Manocchia