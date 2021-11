Calcio giovanile: il Pescara Under13 torna a casa con un prestigioso 4° posto

Ottimo risultato per la compagine Under13 del Pescara Calcio che torna a casa con un prestigioso 4° posto. I giovani biancoazzurri si sono messi in mostra, insieme ai tanti i giovani talenti del calcio, nel sesto Trofeo Caroli Hotels che si è svolto dal 28 ottobre al primo novembre con gare a Nardò e Castrignano del Capo.

Il torneo internazionale, riservato alla categoria Esordienti misti (giocatori nati nel 2009-2010), si sono svolti sui campi di Castrignano del Capo (Cittadella dello sport “Giovanni Paolo II”) e Nardò (Centro sportivo Happiness). Il Pescara di mister Di Giacomo si è presentato con il gruppo 2010 piazzandosi, al termine di una serie di partite avvincenti, dietro Sassuolo, Real Cesarea e Giovani Cryos. Ottima la prestazione di tutti i ragazzi che, in una bellissima cornice di pubblico, arricchita dalla presenza di numerosi genitori e addetti ai lavori, hanno dimostrato l’enorme crescita di un gruppo che sembra destinato a dare grandi soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Addetti ai lavori che riferiscono di una squadra di livello tecnico rilevante, considerato che erano sotto età, tanto che alcune individualità non sono passate inosservate: su tutti si sono contraddistinti Matteo Cipollone e Paolo Spina che, per forza esplosiva e tecnica individuale, sono apparsi di buona prospettiva. Certo è ancora presto per parlare di campioncini in erba. I giovani calciatori devono divertirsi e giocare con il sorriso, la strada è ancora lunga e tortuosa. Ma i risultati del settore giovanile del Pescara, e della formazione Primavera negli ultimi anni in particolare, fanno ben sperare per il futuro della società pescarese.

Queste le sedici le formazioni partecipanti, suddivise in quattro gironi:

A) Sassuolo, Sport City Academy Roma, F.A. Andria, Nuova Taras Taranto;

B) Lazio, Real Casarea Casalnuovo di Napoli, Ragazzi Sprint Crispiano, Accademia Calcio Roma;

C) Parma, Jonia Calcio Riposto (Catania), Virtus Napoli, Virtus Francavilla;

D) Pescara, Wonderful Bari, Giovani Cryos Taranto, Capo di Leuca.