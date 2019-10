MORTE PIERMARIO MOROSINI (LIVORNO). TUTTI ASSOLTI. La Corte d'Appello di Perugia ha assolto i medici Vito Molfese, Manlio Porcellini ed Ernesto Serafini, che erano stati condannati per omicidio colposo in relazione alla morte di Piermario Morosini, calciatore del Livorno. Morosini mori' il 14 aprile 2012 dopo essersi accasciato sul prato dello stadio Adriatico dove si giocava l'incontro Pescara-Livorno di Serie B. Aveva 26 anni.



Lo scorso 10 aprile la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal tribunale di Pescara e confermata poi dalla Corte d'Appello dell'Aquila, disponendo il rinvio presso la Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio. Vito Molfese, medico del 118 di Pescara, era stato condannato a un anno di reclusione, mentre ai due medici sociali, Porcellini del Livorno e Sabatini del Pescara, erano stati inflitti 8 mesi di reclusione ciascuno.

Redazione Independent