Buon pareggio del Delfino contro il Cesena. Adesso la salvezza è ad un passo

BUON PAREGGIO DEL DELFINO CONTRO IL CESENA. ADESSO LA SALVEZZA E' AD UN PASSO. Finisce 0 a 0 lo scontro salvezza tra Pescara e Cesena. Un ottimo punto per i biancazzurri di Pillon che però devono mangiarsi le mani per non avere capitalizzato al massimo l’ennesima prestazione positiva. Fulignati all’8’ compie un miracolo sul colpo di testa perfetto di Perrotta poi Mancuso cerca l’assit per Pettinari ma è troppo altruista ed ottiene solamente l’angolo. In campo solo il Pescara. Non cambia la musica nella ripresa. Unico intervento di Fiorillo nel finale su una punizione del pericoloso Chiricò. In classifica di Serie B il Delfino sale a quota 46 punti. Sabato 5 maggio potrebbe arrivare la salvezza matematica. A Novara servirebbe la vittoria per chiudere in anticipo questa stagione assurda.

TABELLINO PESCARA-CESENA 0-0

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Fiamozzi (87' Coda), Gravillon, Perrotta, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania, Mancuso (77' Baez), Pettinari (72' Bunino), Capone. All. Pillon.



Cesena (4-3-3): Fulignati, Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi, Fedele (60' Cascione), Emmanuello, Schiavone (83' Chiricò), Vita, Jallow, Dalmonte (60' Laribi). All. Castori.



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova



Ammoniti: 81' Suagher (C)

Redazione Independent