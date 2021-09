Bruciano due moto parcheggiate in Via Enzo Tortora

Pomeriggio alle ore 16.00 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenuti con tre mezzi e 9 uomini per un incendio di due motocicli all’interno di un’autorimessa in Via Enzo Tortora a Pescara. Giunti sul posto i VVF hanno provveduto allo spegnimento delle Fiamme,contemporaneamente si procedeva a soccorrere due persone all'interno dell'autorimessa ed una terza al secondo piano dello stabile. Si provvedeva alla messa in sicurezza del locale interessato dall’incendio.Sul posto personale del 118 e Polizia di Stato.