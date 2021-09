Brucia il parco della Maiella, incendio in corso da 6 giorni: si spera nella pioggia

Sta bruciando per il sesto giorno consecutivo la Maiella a causa di un incendio divampato domenica scorsa. A causa del forte vento e delle condizioni meteo proibitive non è possibile impiegare i mezzi Canadair per lo spegnimento dei roghi che stanno devastando migliaia di metri quadrati di vegetazione. Una situazione di emergenza che però potrebbe cambiare se dovesse piovere ma intanto é stata convocata una riunione a Lettomanoppello alla presenza del Prefetto per fare il punto della situazione.

Durante le operazioni di spegnimento sono stati ritrovati dagli uomini della protezione civile e vigili del fuoco, impegnati a terra, gli oggetti, tra cui il documento di identità e uno zaino, di Franz Ferrante, avvocato pescarese di cui si perse ogni traccia a marzo 2019. Ulteriori approfondimenti sono stati disposti dalla Procura di Pescara che, all’epoca dei fatti, aprì un fascicolo.