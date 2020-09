Boom di contagi in Abruzzo a pochi giorni dalla riapertura delle scuole

BOOM DI POSITIVI AL COVID A POCHI GIORNI DAL RIENTRO IN CLASSE. Preoccupa e non poco l'emergenza Coronavirus a livello mondiale. Alcuni stati stanno pensando a nuovi lockdown (Inghilterra e Israele) ma anche dalle nostre parti (come anche in Francia) il problema dell'aumento dei contagi non e' assolutamente da sottovalutare. Ad esempio nel nostro Abruzzo, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole prevista per giovedi' 24 settembre, sono dì aumentati in modo notevole. Rispetto all'ultima rilevazione dei test tampone di venerdi' scorso c'è stato un incremento di 72* nuovi positivi (di età compresa tra 6 e 89 anni). Mentre il bilancio dei pazienti deceduti sale a 475 (+1): si tratta di un uomo di 67 anni della provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3005 dimessi/guariti (+21 rispetto a venerdì, di cui 19 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2976 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 729 (+50 rispetto a venerdì).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 186082 test (+3976 rispetto a venerdì).

58 pazienti (+10 rispetto a venerdì) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (invariato rispetto a venerdì) in terapia intensiva, mentre gli altri 676 (+50 rispetto a venerdì) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a venerdì), 993 in provincia di Chieti (+14), 1805 in provincia di Pescara (+25), 778 in provincia di Teramo (+17), 31 fuori regione (+1) e 7 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

*(si tratta di un dato cumulativo di 3 giorni, così suddiviso: 23 casi riferiti alla giornata di sabato, 36 a domenica e 13 a oggi).

Redazione Independent