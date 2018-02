BONUS SCOMMESSE E CASINO. Negli ultimi periodi siamo letteralmente invasi da pubblicita’ di giochi online. Guardando una partita in televisione, sfogliando un quotidiano la mattina, navigando i nostri siti preferiti e addirittura quando apriamo la mail aziendale, ci ritroviamo faccia a faccia con svariate tipologie di bonus scommesse, offerte casino e promozioni legate al mondo del gioco d’azzardo online. Questo fenomeno e’ diventato ancora piu’ invadente negli ultimi periodi perche, lo stato Italiano, attraverso nuove normative, ha finalmente chiarito le modalita’ per poter ottenere il via libera per la raccolta di denaro tramite siti online con il gioco online. Ecco che quindi, imprenditori di tutta Europa, si lancia in uno dei mercati piu’ profileri di tutto il globo. Agli italiani, si sa’, piace giocare e tentare la fortuna e, con la tecnologia che avanza e migliora, entra sempre di piu’ a contatto con un mondo fatto di giochi, luci e colori, pronto a dare speranza di vincite di denaro reale. Infatti, con uno smartphone, un tablet, un computer portatile, oggi giorno, con una connessione internet, e’ possibile trasformare una pausa caffe’, un viaggio in treno, un dopo cena seduti sul proprio divano di casa, in una sessione adrenalinica di gioco a scommesse live. Ma come orientarsi tra tutte queste offerte? Quante ce ne sono? E, soprattutto, quali sono i siti piu’ affidabili? Per rispondere a tutte queste domande, nel web, nascono, in realta’, dei busness paralleli. I vari siti di comparazione offrono risposte alle domande piu’ frequenti e tante recensioni e comparazioni dei migliori bonus e delle migliori case da gioco online. Promozioniscommesse.it e’ la guida fondamnetale per i giocatori professionisti e novizi, per quanto riguarda il settore delle scommesse sportive, pre-match e live. E’ un portate di informazione, di classifiche bonus e siti, comparazione quote e tanti pronostici calcistici. Un suo parente, per quel che riguarda il mondo del casino online, e’ sicuramente slotwin.it. Slotwin.it e’ un sito molto affidabile e riconosciuto come uno dei migliori siti di slot gratis e bonus senza deposito esclusivi. Particolari accordi con le case da gioco fanno si che slotwin.it possa offrire bonus che nessun altro sito possa pubblicizzare. Recensioni slot, recensioni siti di gioco e tante informazioni riguardanti le strategie di gioco rendono questo portale un vero punto di riferimento per tutti i giocatori online di casino. Slotwin e promozioniscomme.it ricordano che il gioco e’ un divertimento e tale deve sempre rimanere. Ricordiamo che il gioco puo’ diventare patologico e che quindi si deve sempre giocare il giusto senza mai esagerare. Ricordiamo a tutti i futuri giocatori online di controllare sempre i siti su cui si gioca e ci si registra. Per essere legali ed autorizzati alla raccolta del gioco devono esporre, nella pare bassa del sito, il proprio numero di concessione e il marchio AAMS dei Monopoli di Stato Italiani. Buona fortuna e in bocca al lupo… crepi!

Redazione Independent