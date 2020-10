BOMBA D'ACQUA CON GRANDINATA SU PESCARA: TRAFFICO, ALBERI CADUTI E ALLAGAMENTI. Un violento acquazzone con una grandinata ha causato numerosi disagi a Pescara e nell’hinterland. Allagamenti, strade invase dal fango, alberi e rami caduti in piu’ punti della citta’ come sul 'Ponte della Motorizzazione' al confine con Villa Raspa.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per attivita’ di prosciugamento e rimozione degli alberi, in alcuni casi finiti sulle auto in sosta. In un supermercato dei Colli, le infiltrazioni di acqua hanno fatto cedere il controsoffitto, senza conseguenze per i clienti.

Redazione Independent