Bolzano, Pescara e Nuoro sono le citta' dove gli italiani godono di miglior salute

NELLA PROVINCIA DI PESCARA SI VIVE BENE. E' uno studio condotto dal quotidiano "ll Sole 24 Ore", oggi in edicola, a dire che a Bolzano, Pescara e Nuoro si vive bene. Lo studio è basato su 12 indicatori diversi relativi allo stato di salute della popolazione ed alle perfomance sanitarie delle province italiane. Male il resto dell'Abruzzo: Chieti è al 44posto, L'Aquila al 59esimo e Teramo addirittura all'82esimo.

I PARAMETRI DELLA CLASSIFICA. La classifica finale è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori nei 12 indicatori presi in esame che fotografano tre aspetti fondamentali del benessere della popolazione: alcune performance demografiche registrate negli ultimi anni (ad esempio l'incremento della speranza di vita alla nascita), alcuni fenomeni socio-sanitari (come la mortalità annua per tumore e per infarto e il consumo di farmaci per asma, diabete e ipertensione) e le capacità dei servizi sanitari territoriali (dall'emigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici, pediatri e geriatri in rapporto alla popolazione).

Redazione Independent