BOLONA PER MORTADELLA, PARMESAN DEL MICHIGAN... Direttore, durante il giorno (e perfino durante la notte) le tv americane piazzano almeno 14 minuti di pubblicita' nei programmi di un'ora. Una testa piena di auto americane nuove, di vestiti incredibilmente americani, eppoi guanti, cravatte, camice e tutto quanto vi viene in mente. Impossibile! Anche e soprattutto perche' i vestiti "incredibilmente americani" (che fanno rabbrividire) sono copie di perfetti indumenti italiani. Le auto sono ormai quasi tutte giapponesi, coreane, tedesche, e naturalmente italiane. Pero' vengono presentate come modelli partoriti dai cervelloni di Detroit. Quando si entra nel campo del cibo non riusciamo piu' a capire se vogliono darci tremendi mal di stomaco (anzi di pancia), oppure se cercano scioccamente di copiare i nostri prodotti che sono apprezzati in gran parte del mondo. Poco fa un uomo faceva pubblicita' di un panino, scusate, un sandwich americano (cos'altro...). Diceva: guardate il pane, non e' italiano, macche'. Roba nostra... Vedete, aggiunge: un po' di olio di semi per ammorbidire l'interno del sandwich, poi formaggio parmesan del Michigan. Non e' tutto: questa in Italia, la chiamano mortadella, una brutta copia del nostro Bolona (da Bologna, credo). A questo punto decidi di cambiare canale, ma no, il destino ti e' contro; l'altro canale sta investendo i telespettatori con pubblicita' "americana" che di americano non ha nemmeno il nome giusto. E' un vecchio vizio di questa nazione: tutto quanto arriva dall'estero, diventa statunitense in pochissimo tempo e al diavolo la pronuncia esatta. Alla fine, l'annunciatore dice con orgoglio: perche' andare all'estero quando avete i migliori prodotti proprio negli Stati Uniti d'America? Gia', perche'?...

Benny Manocchia