Bltiz anti-droga a Rancitelli: 28enne del Ferro di Cavallo aveva un etto di eroina

BLITZ ANTI-DROGA AL FERRO DI CAVALLO. Blitz dei Carabinieri nel complesso di edilizia popolare denominato “Ferro di Cavallo” di Rancitelli. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto una persona e denunciata in stato di libertà un’altra.

A seguito di attività investigativa i militari dell'Arma di Pescara hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare di M. S., 28enne già noto, il quale, durante l’attività di ricerca, grazie al prezioso contributo del Nucleo Cinofili di Chieti, è stato trovato in possesso di 110 gr. di sostanza stupefacente del tipo “eroina” e gr. 10 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché della somma di € 500,00 ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale su diposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente, personale della Sezione Radiomobile, sempre nell’ambito di una più ampia manovra info-investigativa concernente i reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e spendita di banconote falsificate una donna, T.R. 26enne pescarese, la quale, all’esito di perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di un coltello intriso di sostanza stupefacente, materiale vario atto al confezionamento di dosi nonché di una banconota da € 50,00 risultata falsificata.

Redazione Independent