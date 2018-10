Blitz di Toninelli in Abruzzo. Le autostrade meglio pubbliche o private?

BLITZ DEL MINISTRO TONINELLI IN ABRUZZO. Il Ministro Danilo Toninelli è venuto in Abruzzo per verificare di persona lo stato di salute delle infrastrutture autostradali abruzzesi. L'esponente del Esecutivo GialloVerde si è recato sulla A25 a Bugnara per verificare lo stato di degrado di diversi viadotti. Come sappiamo le autostrade abruzzesi sono gestite da una holding del Gruppo Toto, la Sdrade dei Parchi Spa, che ha vinto la concessione ministeriale sui tratti della A24 e A25.

La questione della sicurezza ha riaperto anche il dibattito circa la possibilità di far tornare sotto la responsabilità della pubblica amministrazione ciò che è stato esternalizzato al privato tramite la procedura della concessione.

Insomma, meglio avere un'autostrada a gestione pubblica o privata per l'Abruzzo?

Redazione Independent