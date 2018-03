Blitz della Finanza contro il narcotraffico: arrestato albanese con 5 kg. di droga

GUARDIA DI FINANZA PESCARA: SEQUESTRO DI CINQUE CHILI DI DROGA E ARRESTO DI UN TRAFFICANTE. Un narcotrafficante è stato arrestato a Spoltore nell’ambito di una più vasta intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L'uomo, un 30enne albanese, era a bordo di un’autovettura con una persona quando è stato fermato a Villa Raspa per normali controlli di rito. In esito a tale controllo il conducente, che ha subito manifestato un evidente nervosismo, veniva trovato in possesso di un involucro contenente circa 60 grammi di marijuana.

Perciò a seguito di tale ritrovamento e grazie al pronto intervento di altre pattuglie dislocate sul territorio, si è giunti all’individuazione dell’abitazione dello straniero e, soprattutto, di una seconda autovettura risultata nella sua disponibilità all’interno della quale, nel vano bagagli e molto ben occultati, sono stati rinvenute diverse confezioni di marijuana, per oltre 4 chili. La successiva perquisizione dell’abitazione ha poi permesso di rinvenire altre confezioni di marijuana, pervenendo così al sequestro complessivo di 5 chili di stupefacente.

L’uomo, di origine albanese, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e tradotto presso la locale Casa Circondariale di S. Donato e nei prossimi giorni verrà interrogato per rivelare i nomi dei suoi contatti.

Secondo gli investigatori, una volta immesso nel mercato della droga, avrebbe fruttato all’incirca diecimila dosi, con enormi guadagni per i pusher locali, stimati sui 50.000,00 euro.

Quest'ultima operazione è il risultato dei servizi mirati svolti sul territorio pescarese, dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale, a contrasto dell’illecito traffico e spaccio degli stupefacenti, che nell’ultima settimana aveva già visto l’esecuzione di altri interventi e ulteriori sequestri, nel corso di controlli dedicati, soprattutto nell’area circostante la stazione ferroviaria centrale.

Redazione Independent