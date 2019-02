Blitz al Treno di Via Lago di Capestrano. Sequestrate munizioni e droga

BLITZ ALL' ALBA AL FERRO DI CAVALLO E AL TRENO. Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pescara agli alloggi e.r.p. di proprietà dell’ATER, anche a seguito dei recenti episodi di violenza; dalle prime luci dell’alba, infatti, i militari, nel corso di un servizio “straordinario” di controllo del territorio, hanno proceduto al censimento degli occupanti dei 56 appartamenti ubicati in via Lago di Capestrano dal civico n.11 al civico n.23 nel complesso denominato “Treno” al fine di verificarne l’effettiva assegnazione e contrastare, così, il fenomeno delle occupazioni abusive.

Con il dispositivo messo in campo, che ha visto l’impiego di oltre 50 militari della Compagnia cittadina nonché 2 unità cinofile antidroga del Nucleo CC Cinofili di Chieti, si è proceduto inoltre ad effettuare decine di perquisizioni personali e domiciliari a soggetti già noti per pregresse vicende giudiziarie, denunciandone 4.

Nello specifico:

- per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:

R.C., 53enne nata a Roma ma residente in Pescara, poiché sorpresa a cedere di gr. 3,75 di sostanza stupefacente del tipo “eroina” ad un tossicodipendente della zona;

M.F., 21enne residente nella provincia pescarese, con precedente di polizia, poiché sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa prima e domiciliare poi, è stato trovato in possesso di 5 gr. di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, 3 bilancini elettronici di precisione, materiale atto al confezionamento dello stupefacente nonché la somma contante di € 590,00 ritenuta provento di spaccio;

M.P., 50enne pescarese, pregiudicato, poiché sottoposto a perquisizione domiciliare d’iniziativa è stato trovato in possesso di 10 flaconi da 100 mg. di metadone detenuto senza autorizzazione;

- per evasione:

C. B., 72enne originario di Bussi sul Tirino ma residente in Pescara, pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, poiché non trovato in casa nel corso di controllo.

Sono stati, altresì, rinvenuti e sottoposti a sequestro a carico di ignoti:

gr. 25 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già suddivisa in dosi, occultati all’interno del vano ascensore del civico 17;

gr. 15 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e gr. 10 del tipo “cocaina” già suddivisa in dosi, occultati in un cespuglio sul marciapiede di pertinenza del plesso edilizio di cui trattasi;

n. 5 cartucce cal. 7,65 occultate nello scantinato del civico 17;

Infine gli operanti hanno proceduto al controllo di oltre 160 persone e 80 veicoli.

Il massiccio servizio svolto nella mattinata rientra nella più ampia manovra di prevenzione e contrasto che i Carabinieri della Compagnia di Pescara stanno svolgendo ormai da mesi in tutta la città, segnatamente alle aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, aggiungendosi dunque a quelli già svolti presso i quartieri di “Fontanelle” e “Via Rigopiano”.

