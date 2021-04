BILANCIO DA RECORD PER I 2 ANNI DEL CAPITOLO FLAIANO PESCARA DI BNI. In due anni di incontri i soci pescaresi hanno stretto accordi di collaborazione per un volume di affari pari a *1milione e 200mila euro*. È il bilancio dei primi 48 mesi di attività del *Capitolo “Flaiano”* *Pescara* di *BNI* (Business Network International), l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo al mondo. Fondato nel maggio 2019 sotto la presidenza del notaio *Gianluca Fusco*, il Capitolo pescarese del network presente in *193 paesi del mondo* conta oggi *43 membri* iscritti tra imprenditori e professionisti della città. Il suo secondo compleanno coincide anche con un cambio al vertice dell’associazione pescarese che si riunisce ogni martedì mattina alle 7:30 (attualmente in modalità on line nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia): dal 1 aprile il nuovo presidente è *Fernando De Panfilis **(nella foto),* dottore commercialista e revisore legale dei conti esperto in pianificazione ed accantonamento di imposte. Succede a *Alfonso Di Silvestro*, titolare di una società di gestione investimenti immobiliari.

BNI conta oltre *260mila iscritti *in più di *7.800 Capitoli* nel mondo e la sua mission è quella di aiutare i suoi membri ad aumentare il proprio business tramite un programma basato sul passaparola strutturato, positivo e professionale, che consente loro di sviluppare relazioni qualitativamente significative e a lungo termine con imprenditori e professionisti.

