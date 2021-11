Benessere del cane: il regime alimentare

Proprio come avviene per gli esseri umani, anche per i cani il regime alimentare che si segue rappresenta una parte molto importante per il benessere. Va detto che il mercato mette a disposizione una vasta scelta, con prodotti per tutti i gusti e per tutte le esigenze nutrizionali: ecco, allora, le crocchette grain free e il cibo vegetariano, ma non mancano le proposte per l’alimentazione funzionale e perfino vegane. Qualunque sia la decisione di acquisto, però, è utile tenere presente che il regime alimentare del cane deve essere per quanto possibile equilibrato e tale da favorire la digestione. Un eccesso di carboidrati, infatti, può essere responsabile di un sovraccarico dell’apparato digestivo, che si può tradurre in alterazioni della flora intestinale o in una fermentazione eccessiva.

Le crocchette Oasy

Il marchio Oasy crocchette è sinonimo di qualità e affidabilità in questo ambito: si tratta di un brand che propone sia cibo per cani che cibo per gatti, per un vasto assortimento di prodotti che sono studiati e realizzati per garantire il massimo benessere. Oasy sceglie solo materie prime selezionate con cura, e mette a disposizione alimenti differenti a seconda delle diverse fasi di vita degli animali.

Dove comprare le crocchette Oasy: lo store di Zoofood

Per comprare le crocchette Oasy, e più in generale qualsiasi altro prodotto per l’alimentazione di cani e gatti, si può fare affidamento sull’e-commerce Zoofood, che offre a tutti la possibilità di ricevere direttamente a domicilio il cibo per animali domestici di cui si ha bisogno, in tempi rapidi e con la massima comodità. Vale la pena di vistare con attenzione questo store online, anche per scoprire la sezione dedicata alle promozioni in scadenza, in cui vengono mostrati alimenti in offerta a prezzi scontati per un periodo di tempo limitato: occasioni da prendere al volo.

Cosa è necessario ricordare

L’organismo di un cane non è in grado di digerire lo zucchero, se non in minime quantità: proprio per questo motivo è consigliabile non eccedere con la somministrazione al proprio amico a 4 zampe di alimenti dolci, dal momento che un comportamento di questo tipo potrebbe mettere a repentaglio il suo benessere. Dovrebbero essere messi al bando, inoltre, gli aromatizzanti artificiali, i conservanti e i coloranti, sia perché non garantiscono vantaggi di alcun genere, dal punto di vista nutrizionale, sia perché allo stato delle conoscenze attuali non si può essere certi che siano del tutto innocui. Non devono essere demonizzati, invece, i grassi, che – al contrario – ricoprono un ruolo di primo piano dal punto di vista dell’alimentazione del cane, in quanto hanno la funzione di favorire l’assorbimento di quelle vitamine che sono definite come liposolubili. D’altro canto, è auspicabile che si tratti di grassi di qualità, e in ogni caso che gli alimenti vengano conservati con la massima attenzione e con le dovute precauzioni.

I cani sono carnivori?

Non esiste un parare unanime da parte della comunità scientifica a proposito del regime alimentare ideale per i cani: c’è chi li ritiene degli animali carnivori, ma al tempo stesso non mancano coloro che sostengono che oggi i cani siano ormai onnivori, complice l’evoluzione a cui sono andati incontro con il passare del tempo. Se i cani fossero carnivori, come i lupi da cui discendono, la loro alimentazione non dovrebbe prevedere la presenza di cereali. Attenzione, però, perché gli alimenti grain free non devono comunque essere unicamente a base di carne. Se è vero che una formulazione che non contempli la presenza di cereali non è da mettere in discussione, è altrettanto vero che occorre essere cauti in relazione a un possibile eccesso di proteine, da cui potrebbero scaturire problemi a livello dei reni.

Carne al cane: sì, ma con giudizio

Per quanto si è detto fino ad ora, quindi, la carne va bene ma è comunque opportuno fare in modo che la quantità che viene somministrata al proprio cane non sia eccessiva. In tutti i casi è opportuno integrare questo tipo di alimento con i minerali, con le vitamine, con le fibre, con i grassi e con i carboidrati. Per altro, lo stile di vita che caratterizza oggi un cane è ben diverso da quello di un lupo, e di conseguenza il consumo di nutrienti e il regime alimentare non possono che essere differenti. Secondo chi pensa ai cani come animali onnivori, comunque, essi sono in grado di assimilare senza problemi anche alimenti di provenienza vegetale: questo vuol dire che la presenza di cereali è ritenuta accettabile, a condizione che il riso venga preferito all’avena e al frumento, in virtù della sua maggiore digeribilità, e che in ogni caso si evitino tutti quei prodotti che contengono una concentrazione di grano eccessiva. In qualunque circostanza, poi, i cereali devono essere abbinati alla carne, per assicurare il necessario apporto di lisina.