BASE MILITARE USA IN POLONIA? ll presidente polacco Andrzej Duda e' andato a Washington in visita alla Casa Bianca e ha avuto una lunga conversazione privata con il presidente Trump. Hanno parlato della situazione economica in Europa, della lunga amicizia tra le due nazioni e a un certo punto Duda ha chiesto a Trump di valutare la proposta, anzi la richiesta, di una permanente base militare USA in Polonia. Ha subito aggiunto che il popolo polacco ha paura della Russia e chiede l'apoggio militare appunto degli Stati Uniti. Prima ancora che Trump chiedesse dettagli, il presidente polacco ha detto che la Polonia e' pronta ad offrire due miliardi di dollari. Trump, ormai e' risaputo, quando si tratta di mettere capitali nella cassaforte della nazione, ha sempre occhi ed orecchi attenti. Cioccolatino da parte di Duda (che ha fatto sorridere il presidente americano): "E noi vorremmo chiamare la base Fort Trump". Ora l'amministrazione dell'attuale governo dovra' discutere i dettagli della proposta. C'e' da stabilire come Putin prendera' la decisione (se accettata da Washington). Quando Kennedy stava mettendo sotto i tacchi Cuba, il presidente russo Nikita Khrushev invio' a L'Avana missili capaci di raggiungere Washington. Stava per scoppiare una guerra mondiale ma alla fine Kennedy tenne il polso ed i missili vennero riportati in Russia. Il resto dell'Europa come reagira'? In fondo ci sono basi militari americane in Italia e in Germania. Ma e' sempre un grosso punto interrogativo perche'una permanente base militare USA in Polonia, dirimpettaia della Russia, richiederebbe la presenza di armi atomiche.

Benny Manocchia