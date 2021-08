Bar frequentato dalla criminalità chiuso dal Prefetto

Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha adottato la prima informazione interdittiva antimafia nei confronti di una societa’ locale e del relativo titolare. Si tratta di un’attivita’ commerciale del settore bar e altri esercizi simili nei confronti della quale le verifiche condotte dal gruppo interforze operativo in Prefettura hanno consentito di rilevare elementi di criticita’ sotto il profilo della normativa antimafia. “La prima interdittiva firmata in questa provincia – sottolinea il prefetto Di Vincenzo – confema che l’attivita’ amministrativa di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita’ nel tessuto locale costituisce un obiettivo prioritario per l’ufficio territoriale del governo di Pescara e per le forze di polizia. E’ frutto di questo contesto di grande attenzione e monitoraggio dell’economia legale il provvedimento nei confronti della ditta pescarese”